Rüzgar enerjisi sektörü 2026'ya kadar 570 bin teknisyene ihtiyaç duyuyor

Küresel Rüzgar Organizasyonu ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC), Küresel Rüzgar iş gücü Görünümü 2022-2026 raporunu yayımladı.

Rapora göre, karasal ve deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi sektöründe yetişmiş eleman ihtiyacı artış gösteriyor.

Sürdürülebilir rüzgar enerjisi sektörü için dünya genelinde yaklaşık 570 bin teknisyenin inşaat, kurulum, faaliyet ve bakım gibi görevlerde istihdam edilmesi gerekiyor.

Ülkelerin 2050'ye kadar ulaşmayı planladığı net sıfır emisyon hedefleri kapsamında yenilenebilir enerji kapasitesi artış gösterirken, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyoenerji gibi alanlarda uzman ekiplere ihtiyaç bulunuyor.

HÜKÜMETLERİN İSTİHDAMI DESTEKLEMESİ BEKLENİYOR



Bu alanda faaliyet gösteren firmaların yatırım ortamlarını geliştirmesi, hükümetlerin istihdamı destekleyici politikalar geliştirerek imkan sunması bekleniyor.



Bu kapsamda, elektrik enerjisi sektörünün son yıllarda modern ve dijitalleşmiş şebekeler oluşturma çabaları devam ederken, yeni çalışma ortamları ve yeni teknolojileri kullanacak kalifiye eleman ihtiyacının önemi artıyor.



Rüzgar enerjisi kapasite artış hedeflerine ulaşabilmek için yıllık 30 bin kişinin rüzgar enerjisi iş gücüne katılması gerekiyor.



Küresel rüzgar enerjisi kapasite artışı geçen yıl sonunda 94 gigavata ulaştı. Yıllık kapasite artışının ise 2026'ya kadar her yıl 128,8 gigavat olması bekleniyor.



GWEC, 5 yıl sonunda küresel rüzgar enerjisi kurulu kapasitesinin 1394 gigavata ulaşacağını öngörüyor.