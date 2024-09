Sakarya Gaz Sahası'na yeni yüzer tesis: "Üretim ikiye katlanacak"

Çanakkale'nin Biga ilçesi Karabiga beldesindeki İÇDAŞ Limanı'ndan Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile gemiyle hareket eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Singapur'dan Türkiye'ye getirilen platformu karşıladı.



Bakan Bayraktar, platformdaki incelemelerinin ardından tesisin helikopter pistinde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke şahitlik ettiklerini söyledi.



Platformun, 51 günlük seyahatten sonra Türkiye'ye ulaştığını anlatan Bayraktar, "Bu tesis, bizim Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda şu andaki üretimimizi, ikiye katlayacak. Şu andaki ilk fazda (günlük) 10 milyon metreküp olacak üretimimizi, 20 milyon metreküpe çıkaracak ve bu sayede ilave 4,4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını tek başına buradan sağlayacağımız bir tesis." ifadesini kullandı.



Bunun bir gemi olmadığını vurgulayan Bayraktar, platformun endüstriyel sanayi tesisi niteliğiyle hizmet vereceğini dile getirdi.



Bakan Bayraktar, bu "üretim üssü" ile Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülecek çalışma hakkında şu bilgileri verdi:



"10-10,5 milyon metreküplük günlük üretimi burada gerçekleştireceğiz. Deniz tabanından gazı alacağız, burada bu işlemleri yapıp ondan sonra da yaklaşık 180 kilometre mesafede karada BOTAŞ'ın hattına bağlayacağız, Tabii ilklerden birine bugün şahit oluyoruz. Çünkü bu tesis, hakikaten bizim denizdeki üretim üssümüz olacak. Biliyorsunuz bizim ilk üretim üssümüz Filyos'taki kara tesislerimiz. Orada ilk fazda, bugün 6 milyon metreküpün üzerinde bir üretimle yaklaşık 2,6 milyon hanemize doğalgazı götürüyoruz. İnşallah orasında 2025 yılının ilk çeyreğinde, 10 milyon metreküpe çıkacağız. Bu üretim üssünü de aktif hale getirdiğimizde, önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde, 2026 yılında inşallah burası da 10 milyon metreküp ilave üretimle toplam 20 milyon metreküplük bir üretime kavuşacağız. Bu, yaklaşık 7,5 milyar metreküp yıllık üretime tekabül eder. Bu da ülkemizin ihtiyacının neredeyse yüzde 7,5-8'ini karşıladığımız, yüzde 15'ini karşıladığımız bir hale bizi getirecek. Dolayısıyla bizim için hakikaten çok önemli çok tarihi bir gün."



"3 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE"



Bayraktar, tesisin yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde, 300 metre uzunluğunda ve 58 metre genişliğinde devasa bir boyutta olduğuna dikkati çekti.



Öncelikle Çanakkale'deki limanlarda platformla ilgili yapılması gerekenler olduğunu aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:



"Önümüzdeki yıl bu tesis, Filyos'a hareket edecek. Filyos'taki limanımızda diğer aktivasyon işlemleriyle ilgili süreçler tamamlanacak ve ondan sonra da 20 yıl boyunca üretim yapacağı lokasyona bu tesisi göndereceğiz. Orada 20 yıl boyunca her gün 10-10,5 milyon metreküplük bir üretimle inşallah ülkemizin enerjisine enerji katmaya başlayacak ve devam edecek. 20 yıl boyunca kalacağı lokasyonda 20 özel çapayla deniz tabanından 20 metre aşağıya kadar sabitlenecek. Her gün bu gemide vardiyayla beraber bu tesiste yaklaşık 140 personel çalışacak. Bunların büyük çoğunluğu inşallah kendi personelimiz, yani Türk insanı, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz olacak. Karadaki ekiple beraber bu tesisin operasyonunda toplam 165 kişilik bir ekip, 7/24 çalışacak. Tesisimiz şimdiden milletimize hayırlı olsun. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Büyük bir ekip çalışması halinde bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Birkaç ay Çanakkale'de misafir olacak. Ondan sonra da inşallah Filyos'a hareket edecek."



2026 YILINDA 9 MİLYON HANEYE YETECEK ÜRETİM



Bir gazetecinin "Yüzer platformunun bir ismi olacak mı?" sorusuna Bakan Bayraktar, "Yüzer üretim platformumuzun elbette ki bir ismi olacak. Biz isim önerileri üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda sizlerin önerilerine de açığız. Bunları değerlendirip inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da arz ederiz. Bu tesisi, büyüklüğüne, ihtişamına yakışır bir isimle görev yerine uğurlarız." yanıtını verdi.



Karadeniz'deki üretim planlaması konusundaki soruyu da yanıtlayan Bayraktar, Faz 1'deki çalışmalarının sürdüğünü, günlük 6 milyon metreküp üretimi aştıklarını belirtti.



Gelecek yıl ilk çeyrekte 12 kuyuyla günlük 10 milyon metreküp üretime ulaşarak ilk fazı tamamlayacaklarını, Faz 2'de ise bu platformun devreye gireceğini anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:



"10,5 milyon metreküplük üretim yapacağız ama onun bir kısmını bu tesisin iç ihtiyacı için kullanacağız. Yaklaşık 10 milyon metreküp belki biraz üzerindeki gazı da karaya vereceğiz. Bunları yaptığımızda da biz inşallah 2026 yılı içerisinde yaklaşık toplam 9 milyon hanemize yetecek kadar doğalgazı kendi tesislerimizden ve kendi sahalarımızdan üretmiş olacağız. Tabii Karadeniz'deki Faz 3 çalışmalarımız şimdiden devam ediyor. Belki ikinci üretim üssü, platformuyla beraber bu çalışmalara devam edeceğiz. Bir taraftan üretimi artırma hedefiyle hareket ediyoruz. Bir taraftan da daha önce de ifade etmiştim, Abdülhamit Han Gemisi'ni Karadeniz'e uğurlarken, bir taraftan da yeni keşifler için de bu gemilerimizin müsaitlik durumlarına göre bu sene yeni keşif amaçlı sondaj yapmayı hedefliyoruz, Karadeniz'de. Önümüzdeki yıllarda da bu devam edecek. Bu arada tabii bugün üretim üssü burayı konuşuyoruz ama çok yakın bir zamanda Oruç Reis Gemimizi de yurt dışı operasyonumuzun ilk ayaklarından birisi olan Somali'ye uğurlayacağız. Orada üç boyutlu sismik, Türkiye Petrollerine verilen 3 lisans kapsamında yaklaşık her biri 5 bin kilometrekare, 15 bin kilometrekarelik bir lisans alanında, 3 boyutlu sismik çalışmasını inşallah gerçekleştirecek. Onun için de bir uğurlama merasimi belki yine sizlerle beraber yaparız."



Platformun Çanakkale'de kalacağı sürede yapılacak işlemlerin sorulması üzerine Bayraktar, "Bu endüstriyel tesisin üst tamamlama ve alt tamamlama işlemleri burada yapılacak. Bunların bir kısmı burada tamamlanacak, bir kısmı için Filyos'a gideceğiz. Özellikle güverte altı işlemlerle alakalı buradaki Türkiye'nin en büyük kuru havuzlarından birinde bu çalışmaları bitireceğiz. Bir kısım üssün üzerindeki tesislerin sökümü ve yenilerinin zaten şu anda imalatları devam ediyor. Onların da burada takılması söz konusu olacak. Diğer tamamlama, aktivasyon işlemleri ve 20 yıl boyunca bu faaliyetini sürdürmesi için sertifikalandırma işlemleri, Filyos'ta tamamlanmış olacak, 2026 yılı içerisinde." ifadelerini kullandı.