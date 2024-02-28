Sanayiciden kredi kartı çağrısı: "500 bin lira sınırı zorluyor"

Ankara Sanayi Odası (ASO) şubat ayı meclis toplantısında sanayicinin sorunları, döviz kuru, kredi kartı limitleri ve Merkez Bankası’nın faiz politikası konuları masaya yatırıldı.



ASO Başkanı Ardıç, gündemlerinde Merkez Bankası Başkanı değişikliği sonrası sıkılaştırma politikalarının devam edip etmeyeceği ve yerel seçimler olduğunu söyledi.



"500 BİN LİRA SINIRI ZORLUYOR"



Sanayicilerin karşılaştığı sorunları dile getiren Ardıç, vergi ödeme sistemine dikkati çekerek, “Devletimizin toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplayacağı vergileri ödemek, biz mükelleflerin temel yükümlülüğüdür. Bu görev ve sorumluluktan kaçmıyoruz. Kredi kartının çok yaygın olarak kullanıldığı bu dönemde vergilerimizi kredi kartıyla ödememizden doğal bir durum yoktur. Ancak kredi kartı ödemelerinde 500 bin lira sınırı konulması yüksek enflasyon ortamında biz mükellefleri zorlamaktadır” ifadelerine yer verdi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan taleplerinin söz konusu kredi sınırının kaldırılması olduğunu belirten Ardıç, “Bu yapılamıyorsa da rakamın enflasyona göre güncellenmesi ve banka kartı ile ödemenin de sadece kamu bankaları üzerinden değil tüm bankalara yaygınlaştırılmasıdır." dedi.



"FİYATLAMALARDA İRRASYONEL DURUM SÖZ KONUSU"



Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğini dile getiren Ardıç, "Mevcut durumda parasal aktarım mekanizması iç tüketimi kıramıyor. Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları faiz politikası ile bunu rahatça kırıp enflasyonu aşağıya çekebilirken, biz çekemiyoruz. Fiyatlama davranışında ciddi irrasyonel bir durum söz konusu.” değerlendirmesinde bulundu.

Perakende sektöründen kredi kartı çağrısı: Vatandaş zor durumda kalır Haberi Görüntüle