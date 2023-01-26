Sanayide kullanılan elektrikte yüzde 12 indirim bekleniyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Kurul kararıyla serbest piyasa elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya düşürdüklerini belirterek, "Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik fiyatında düşüş seyrinin bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacağını bildirdi.



Piyasalarda maliyet bazlı yaşanan söz konusu düşüşün öncelikle büyük tüketimi olan sanayi tüketici grubuna doğrudan yansıdığına işaret eden Yılmaz, "Ancak bu düşüş süreci devam ettikçe ki devam etmesini öngörüyoruz çok kısa zaman içinde bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz. Azami uzlaştırma fiyat mekanizmasıyla oluşan havuz sayesinde bütün tüketicileri korumaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Yılmaz, EPDK'nin önce nisan ayında, ardından ekimde aldığı azami uzlaştırma fiyat kararları ile uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının Türkiye'ye olumsuz yansımasının önüne geçtiğine ve arz güvenliği sorunu yaşanmadığına işaret etti.



Piyasadaki fiyat hareketlerini titizlikle takip eden EPDK'nin kritik bir karara imza attığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:



"Yıl başında Kurul serbest piyasada elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 800 liradan 4 bin 200 liraya düşürmüş, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila 15 oranında düşeceği açıklanmıştı.

Kurul kararıyla serbest piyasa elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya düşürdük. Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz.​"