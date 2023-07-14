Sıcak hava bunalttı, elektrik tüketimi rekor kırdı

REKOR SAAT 15.00'TE GELDİ



Saatlik bazda dün en düşük elektrik tüketimi 33 bin 370 megavatsaatle 07.00'de görüldü. En yüksek elektrik tüketimi ise 50 bin 869 megavatsaatle 15.00'te gerçekleşti.



Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 48 bin 783 megavatsaat elektrik üretildi.



Söz konusu üretimin yüzde 22,6'sı ithal kömür, yüzde 22,1'i doğal gaz ve yüzde 17,6'sı barajlı hidroelektrik santrallerinden, kalan bölümü diğer kaynaklardan karşılandı.



Öte yandan, dün 6 bin 208 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 387 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.