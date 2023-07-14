Sağlık Bakanlığı ve AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek?
Günlerdir yapılan uyarıların ardından sıcak hava dalgası yurtta etkili olmaya başladı. Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının bugün ve cumartesi en yüksek seviyelere ulaşması ve 10 gün sürmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı ve AKOM'dan "Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın." uyarısı yapıldı. Sıcaktan kaçmak isteyen vatandaşlar, deniz kenarı ve parklara akın etti. Uzmanlar ise saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş altında kalınmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.
Karadeniz Bölgesi'nde sellere neden olan yağışlı hava gitti, şimdi sıcak hava etkili oluyor.
Türkiye aşırı sıcakların etkisinde: 'Gerekmedikçe dışları çıkmayın' uyarısı