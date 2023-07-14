Sağlık Bakanlığı ve AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek?

"16,6 OLAN SON YILLARIN ORTALAMA SICAKLIĞI BU YIL 17 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Adil Tek, dünya genelinde sıcaklıkların arttığını belirterek şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmalarda bu yıl dünyanın en sıcak yıllarından biri. Normalde 16,6 olan son yılların ortalama sıcaklığı bu yıl içerisinde 17 derecenin üzerine çıkmış durumda. İklim değişikliğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Sıcak havaların artacağı geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda görülüyordu. Bunun en önemli etkenlerinden biri atmosfere salınan sera gazlarının dünya atmosferini ısıtması. Sıcak havalarda güneşin altında kalmaktan kaçınmak gerek. Güneş ışınları sabah 10.00 ile 16.00 arasında dik bir şekilde gelir. Böyle sıcak havalarda ağırlıklı proteinli yiyeceklerden kaçınılması ve alkol tüketiminin azaltılması gerekir. Bununla birlikte ağır egzersizler azaltılarak su tüketiminin de artırılması gerekir."