Bakan Şimşek: Vergi muafiyet ve istisnaları gözden geçiriliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 23. Olağan Genel Kurulu”nda konuştu.



Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:



Müdahale etmeseydik vatandaşlar tarafından 40 milyar dolar altın ithal edilecekti.



Sürdürülebilir yüksek büyüme fiyat istikrarından geçiyor.



Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirmek için fiyat istikrarını sağlamamız lazım.



Bütça açığını geçen senenin altına çekmek istiyoruz. Bunun için her türlü tedbiri alacağız.



"KDV ARTIRMA PLANIMIZ YOK"



Bizim KDV ya da diğer vergileri atırma gibi bir planımız yok ama bir takım muafiyet ve istisnaları gözden geçirmeye devam edeceğiz.



Geçiş döneminden dezenflasyon sürecine girmek üzereyiz. Merkez Bankamıza dezenflasyon sürecinde destek olmamız lazım.



Vergi muafiyet ve istisnalarının gözden geçirilmesi çalışması tamamlandı gibi, bir iki hafta içinde kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz.



Altınla ilgili uygulamaya koyduğumuz kota ve tedbirler geçici ama ara dönemde gerekirse bu kotayı, ilave tedbirleri tereddütsüz ortaya koyacağız.



Tabii ki sektörün şikayetleri olacak ama bizim için önemli olan sürdürülebilir cari açık.

"KKM'DEN CİDDİ ÇIKIŞ VAR"



KKM'den ciddi çıkış var, piyasayı bozmadan bu çıkışı devam ettireceğiz.



Finans sektörü zor bir yıl geçiriyor. Özsermaye karlılığı enflasyonun altında onun da farkındayım ama bu geçiş döneminde herkesin fedakarlık yapması lazım.



Türkiye risk primi ciddi düşüş yaşadı. CDS'in gelecek yıl bu vakitte 200'ün altında olmasını bekliyoruz. Bizim bir kur hedefimiz yok.

Gelişmekte olan ülkelerden para çıkarken Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var

"PROGRAMIMIZ SIRTINI CARRY TRADE'E DAYAMAZ"



Uluslararası bankalardan edindiğimiz kaynaklar küresel piyasalara göre çok daha ucuz ve uzun vadeli



Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz.