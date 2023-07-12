Siyasette emekli zammı tartışması

Siyasetin gündeminde emekli maaşı zammı var.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memurlara seyyanen verilen 8 bin 77 liralık artışın emekliye de verilmesini istedi. Emeklilere yüzde 25'lik maaş artışının yeterli ve makul bulunmadığını ifade eden Bahçeli, "MHP olarak teklifimiz şudur. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır." ifadelerini kullandı.

"DESTEKLERİZ"

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da yanıt gecikmedi.

Bahçeli'nin sözlerine "Elinden tutan mı var? Verirsin kanun teklifi, biz de destekleriz." diyen Kılıçdaroğlu, "Bakmayın biz ayrı partiyiz dediklerine... Milletçilik ayrı bir şeydir. Milliyetçilik sıradan bir kavram değildir. Kendi halkının hakkını savunmaktır milliyetçilik." ifadelerini kullandı.

