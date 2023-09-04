SON DAKİKA HABERİ: Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı.
TÜİK verilerine göre, ağustosta TÜFE yüzde 9,09'la beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Yıllık bazda TÜFE yüzde 58,94'e yükseldi.
Yurt İçi ÜFE ağustosta yüzde 5,89 artarken, yıllık bazda yüzde 49,41 oldu.
Çekirdek enflasyon olarak açıklanan işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 9,32 arttı. Çekirdekk enflasyon yılılk bazda yüzde 63,52 oldu.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?
AA Finans'ın, 12 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 düzeyindeydi.
Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağını öngörüyordu.
Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.
EN ÇOK ARTIŞ ULAŞTIRMADA
Ağustos ayında TÜFE'de bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16,61 ile ulaştırmada görüldü.
Ağustos ayında TÜFE'de bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16,61 ile ulaştırmada görüldü.
Onu yüzde 9,36 ile ev eşyası, yüzde 8,48 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 8,25 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7,98 ile sağlık, yüzde 7,88 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,55 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 7,09 ile lokanta ve oteller, yüzde 6,89 ile konut, yüzde 4,28 ile haberleşme, yüzde 3,77 ile alkollü içkiler ve tütün izledi.
HİÇBİR HARCAMA GRUBUNDA DÜŞÜŞ GÖRÜLMEDİ
Ağustosta en az artış gösteren yüzde 3,11 ile eğitim grubu olurken, hiçbir harcama grubunda düşüş gerçekleşmedi.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 138'inde artış, birinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlıkta değişim olmadı.
YILLIK BAZDA LOKANTA VE OTELLER ARTIŞTA LİDER
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 89,31 ile lokanta ve otelerde görüldü. Onu yüzde 77,55 ile sağlık, yüzde 72,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 70,24 ile ulaştırma takip etti. En az artış gerçekleşen kalemler yüzde 24,97 ile konut, yüzde 31,10 ile giyim ve ayakkabı oldu.
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