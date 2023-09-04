SON DAKİKA HABERİ: Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

EN ÇOK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Ağustos ayında TÜFE'de bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16,61 ile ulaştırmada görüldü.



Ağustos ayında TÜFE'de bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16,61 ile ulaştırmada görüldü.



Onu yüzde 9,36 ile ev eşyası, yüzde 8,48 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 8,25 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7,98 ile sağlık, yüzde 7,88 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,55 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 7,09 ile lokanta ve oteller, yüzde 6,89 ile konut, yüzde 4,28 ile haberleşme, yüzde 3,77 ile alkollü içkiler ve tütün izledi.