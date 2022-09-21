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SON DAKİKA HABERİ: Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin asgari ücretle ilgili konuştu. Bilgin, "Aralık geliyor, aralıkta da zam yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" dedi. Bakan Bilgin, prim gün sayılarını eşitleyecek düzenleme yapacaklarını söyledi.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Bilgin, "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım" dedi.

"PRİM GÜN SAYILARINI EŞİTLEMEMİZ LAZIM"

Prim gün sayısındaki farklılığın ciddi bir sorun olduğunu belirten Bilgin, "Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim" dedi.

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