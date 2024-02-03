SON DAKİKA HABERİ: Emekliye ek zamda ödeme tarihi belli oldu

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Emeklilere yapılacak ek zamda ödeme tarihleri belli oldu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından ödemelerle ilgili açıklama yaptı.



Buna göre, SSK emeklileri 6 Şubat, Bağ-Kur'lular 7 Şubat'ta fark tutarlarını alacak.

ZAM ORANI YÜZDE 49,25'E YÜKSELDİ



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 37,57 olarak belirlenmiş daha sonra bu oran yüzde 42,6'ya çıkarılmıştı. Ancak memur emeklilerinin yüzde 49,25 zam alacak olması nedeniyle arada yine bir fark oluşmuştu. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamayla tüm emeklilerin yüzde 49,25 zam alacağını duyurmuştu. Böylece tüm emekliler için zam oranı eşitlenmişti.

NE KADAR ZAM FARKI YATACAK?

Emekliler ocak ayında yüzde 37,57'lik artışa göre maaş aldı. Ek zam sonrası 11,68 puanlık fark hesaplara yatırılacak.

Maaşı 10 bin TL olanlara 1168 TL, 12 bin TL olanlara 1402 TL, 15 bin TL olanlara 1752 TL, 17 bin TL olanlara 1985 TL, 20 bin TL olanlara 2 bin 336 TL, 25 bin TL olanlara 2 bin 920 TL maaş farkı yatırılacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 10 BİN LİRA



Emekliye ek zammı içeren düzenleme dün gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.



TEMMUZDA YENİ ORAN BELİRLENECEK

Yüzde 49,25'lik zam oranı ilk 6 ay için geçerli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar yılda iki kez zam alıyor. 1 Temmuz-31 Aralık dönemi işçi ve esnaf emeklilerine yönelik yeni oran belirlenecek.



Memur ve memur emeklieri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor.