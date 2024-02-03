Emekli maaş farkı hesaplama 2024: Kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak? (Kalem kalem maaş farkı ücretleri)
Emekli maaş farklarının ne kadar yatacağı, emekliye ek zam farklarının yatırılacağı tarihin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanmasıyla birlikte sorgulanıyor. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması ve maaş farklarına yapılacak olan ilave zamla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Şimdi gözler ise emeklilere ne kadar maaş farkı yatırılacağına çevrildi. Peki, kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak? İşte kalem kalem maaş farkı ücretleri.
Emeklilere yüzde 11,68'lik ek zam farkının ne kadar olarak hesaplara yatırılacağı, 6-7 Şubat tarihlerinde zam farklarını alacak olan SSK ve Bağkurlular tarafından sorgulanıyor. Emekli maaşına göre zam farklarının hesaplara yatırılacağı tutarlar belli oldu. İşte ayrıntılar.