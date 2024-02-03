Emekli maaş farkı hesaplama 2024: Kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak? (Kalem kalem maaş farkı ücretleri)

EMEKLİLERİN ZAM ORANI YÜZDE 49,25'E YÜKSELDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 37,57 olarak belirlenmiş daha sonra bu oran yüzde 42,6'ya çıkarılmıştı. Ancak memur emeklilerinin yüzde 49,25 zam alacak olması nedeniyle arada yine bir fark oluşmuştu. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamayla tüm emeklilerin yüzde 49,25 zam alacağını duyurmuştu. Böylece tüm emekliler için zam oranı eşitlenmişti.