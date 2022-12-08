SON DAKİKA HABERİ: EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde yaş sınırı olup olmayacağı merak konusu olmuştu.



Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş gündeme gelmişti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde EYT'düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

Asgari ücretlilerin yüzde 60 düzeyinde olduğu söyleniyor bu doğru değil, asgari ücretlilerin oranı yüzde 38. Yüzde 38 küçümsenecek bir rakam değildir. Ciddiye almamız lazım. Bu bize şunu gösteriyor asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir düzenleme değildir, başka fonksiyonu da var.

Ciddi düzenleme yaptığımız zaman bütün ücretlilerin aldıkları ücret düzeyi asgari ücrete göre farklılaşıyor, aynı zamanda diğer ücretleri düzenleyen etki yaratıyor.

Bizim görevimiz enflasyona karşı, çalışanları korumak. Asgari ücret artışıyla ilgili konuşulan rakamlar var ama burada söylemem doğru değil.

Kasım ayında asgari ücret ile ilgili "kamuoyunun beklentisi nedir?" diye araştırma yaptırdık. O araştırmaya göre, ortalama beklenti çok yüksek çıktı, 8 bin TL’nin üzerinde çıktı.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO



Sözleşmeli personelin kadroya alınması konusunda 4B-4C hangi tür sözleşme olursa olsun, hepsini disiplin altına alıyoruz. Disiplin altına aldığımız yapı içinde öğretmenler de hemen kadroya geçiyor. Hemşireler, aile hekimleri, üniversitedeki asistanlar, sağlık çalışanları, sanatçılar, bütün bunları kapsam içine aldık. Yaklaşık 500 bine ulaşacak bir sayı gündemde. Teknik olarak bitti, irade Meclisindir.

GEÇİCİ İŞÇİLER SORUNU

Geçici işçiler meselesi fevkalade önemli meseledir. Bu sorunu çözüyoruz, çalışmasını bitirdim.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Tüm çalışmayı tamamlayınca Meclis'le paylaşacağız. Ay sonunda Meclis'e gelecek. EYT'de en kapsamlı çalışma yapılacak, kimsenin endişesi olmasın.

YAŞ SINIRI OLURSA 1 OCAK'TA KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?



EYT'de 48-50 yaş sınır getirilirse ilk etapta 1 Ocak 2023 itibarıyla emekli olacakların sayısının 170 bin kişi olacağı belirtiliyor. Yaş sınırı olmazsa bu sayı 2 milyona yaklaşacak.



EYT DÜZENLEMESİ NEDİR?



EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiriyor. Bu tarihte yasanın çıkması sonrasında emeklilik için yaş şartı getirilmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenlerle ilgili çalışmamızı en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" demişti.

