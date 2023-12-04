SON DAKİKA HABERİ: Kasım ayı enflasyonu açıklandı

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Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu.
TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98'e yükseldi.
Yurt içi ÜFE kasımda yüzde 2,81, yıllık bazda yüzde 42,25 oldu.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?
AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,27 olarak gerçekleşti.
KASIMDA EN ÇOK ARTIŞ KONUTTA
TÜFE'de kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü. Fiyatlarda düşüşün olduğu tek grup yüzde 0,31 ile giyim oldu.
Kasımda alkollü içecekler ve tütünde yüzde 9,16, haberleşmede yüzde 3,43, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,78, lokanta ve otellerde yüzde 2,51, ev eşyasında yüzde 2,31, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,26, eğlence ve kültürde yüzde 2,06, sağlıkta yüzde 1,48, eğitimde yüzde 0,62, ulaştırmada yüzde 0,21 artış gerçekleşti.
YILLIK BAZDA LOKANTA VE OTELLER ARTIŞ LİDERİ
Yıllık bazda bakıldığında en çok artış üyzde 92,86 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti.
Sağlıkta yüzde 82,13, eğitimde yüzde 81,49, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 71,35, ulaştırmada yüzde 70,04, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 67,16, ev eşyasında üzde 59,86, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 59,78, eğlence ve kültürde yüzde 56,92, haberleşmede yüzde 48,20, giyim ve ayakkabıda yüzde 49,72 ve konutta yüzde 37,54 fiyat artışı görüldü.
TÜFE'de kapsanan 143 temel başlıktan 113'ünde artış, 23'ünde düşüş gerçekleşirken 7 başlıkta değişim gerçekleşmedi.
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