SON DAKİKA HABERİ: Kasım ayı enflasyonu açıklandı

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Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu.



TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98'e yükseldi.



Yurt içi ÜFE kasımda yüzde 2,81, yıllık bazda yüzde 42,25 oldu.



EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?



AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,27 olarak gerçekleşti.

