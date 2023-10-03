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Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum

Enflasyon eylülde yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61'in üzerine çıktı. Enflasyon rakamları milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos ve eylül ayına ilişkin enflasyon rakamının açıklanmasıyla zam oranları da netleşmeye başladı. İşte memur ve emeklilerin zam hesabında son tablo....

Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum - 1

Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu.

Eylül ayında enflasyon yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53'e yükseldi. Bu verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 25,11 olarak gerçekleşti.

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Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum - 2

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 18'i aşmış durumda. Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum - 3

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında üç aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 25,11'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan üç ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum - 4

4 Ocak 2024'te açıklanaacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek. Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum - 5

Hükütemin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü.  Enflasyon oranı eylül sonu itibarıylal yüzde 61,53'e ulaştı. Kesin rakam ekim, kasım ve aralık verileriyle netleşecek.

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