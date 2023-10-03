Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum
Enflasyon eylülde yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61'in üzerine çıktı. Enflasyon rakamları milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos ve eylül ayına ilişkin enflasyon rakamının açıklanmasıyla zam oranları da netleşmeye başladı. İşte memur ve emeklilerin zam hesabında son tablo....
Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu.
Eylül ayında enflasyon yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53'e yükseldi. Bu verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 25,11 olarak gerçekleşti.