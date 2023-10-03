Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında üç aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 25,11'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan üç ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.