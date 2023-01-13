SON DAKİKA HABERİ: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının açılış tarihi belli oldu

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Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının açılış tarihi belli oldu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışın 22 Ocak Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Metro hattı ile İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılacak.

Hatta incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Yaklaşık 96 km’lik 6 hatta İstanbul için çalışıyoruz. Bu hatlar; Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı yanı sıra; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Kazlıçeşme – Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Altunizade – Ferah Mahallesi- Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı projeleridir. Bu hatlarımızı tamamlayarak, 284,3 kilometre olan İstanbul’un raylı sistem ağını 380,2 kilometreye yükselteceğiz."

HATTA 9 İSTASYON OLACAK



Halkalı-İstanbul Havalimanı hattında 8 istasyon olacak. Gayrettepe istasyonunun da açılması sonrasında bu sayı toplam 9'a çıkacak.



Toplam uzunluğu 37,5 kilometre olacak hatta seyahat süresi 28,5 dakika olacak.

HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI HATTI

İstanbul Havalimanı'na gidecek diğer hatta da çalışmalar devam ediyor. Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı projesinin yüzde 87'si tamamlandı.

Hattın devreye girmesiyle Arnavutköy ile Beşiktaş arasında seyahat 36 dakikaya inecek.

