SP: Türk şirketlerinin not dağılımı iyileşti

S&P Global Ratings'in, Türk şirketlerinin kredi not görünümlerine ilişkin yayınladığı raporunda, kuruluşun Türkiye'de derecelendirdiği 15 şirketin not dağılımının Türkiye'nin ülke notundaki artışla iyileşme kaydettiği ifade edildi.



Aralık 2023'ten beri 11 şirket için not artırımı gerçekleştirilirken, ihraççıların yüzde 40'ına ilişkin notların artık pozitif görünüme sahip olduğu kaydedilen raporda, bunun nedeninin Türkiye'nin kredi notunun "B+"ya yükseltilmesi olduğu belirtildi.



Raporda, "Şirketlerin derecelendirmeleri Türkiye'nin ülke notundaki iyileşmeden faydalandı ve bazı şirketlerin görünümü Türkiye'nin ülke notuna bağlı kalmaya devam ediyor." denildi.



Türk şirketlerinin bu yıl stratejik büyüme projelerine yatırım yapmaya devam etmelerinin beklendiği ifade edilen raporda, bu durumun yüksek faiz giderlerine de bağlı olarak nakit akışını olumsuz etkileyebileceğinin düşünüldüğü kaydedildi.



Raporda ayrıca, Avrupa tahvil piyasasının bazı Türk şirketlerine yeniden açıldığı anımsatılarak, son tahvil ihraçlarının ihraççıların likidite tamponlarının artmasına yardımcı olduğu ancak ortalama borç vade profillerinin nispeten kısa vadeli olduğu aktarıldı.