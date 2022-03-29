SP, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Ukrayna'daki savaş nedeniyle büyüme tahminlerinde değişikliğe gitti.

Gelişmekte olan piyasalar için 2022 yılı tahmini yüzde 4,8'den yüzde 4'e çekildi.

Kasımda Rusya için öngörülen yüzde 2,7'lik büyüme tahmin, yüzde 8,5 daralma olarak revize edildi.

Türkiye'nin bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 2,4'e gerilerken, Ukrayna'nın komşusu Polonya için de bu yıl GSYH artış tahmini 1,4 puan azaltılarak yüzde 3,6'ya çekildi.

S&P açıklamasında, savaşın özellikle enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarını artırdığı, bunun küresel ekonomiye olumsuz yansıdığına vurgu yapıldı.