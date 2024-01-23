SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 49,25 zam: Emekli maaşları ne kadar oldu? İşte 2024 Ocak güncel zamlı emekli maaşları tablosu

SSK ve Bağkur emeklisine, ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk" dedi.



2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU



Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:



7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.



10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.



13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.



15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.



17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.



ÖNEMLİ NOT: Hesaplamalar kök maaş üzerinden yapılmıştır. Ek ödemeler hesaplamalara dahil edilmemiştir.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." demişti.



En düşük emekli maaş oranına dair yeni bir bilgi yok.



Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

