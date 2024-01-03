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Stoklardaki inşaat demirinin satışı için süre uzatımı

Üretici ve ithalatçılar hariç, stoklardaki "güvenlikli etiket veya işareti" olmayan inşaat demirinin satışı konusunda süre  30 Nisan'a uzatıldı.

Stoklardaki inşaat demirinin satışı için süre uzatımı

Stoklardaki inşaat demiri için düzenleme yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı "İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Geçen yılın mart ayında yürürlüğe giren tebliğde, üretici ve ithalatçılar hariç olmak üzere, stoklarında güvenlikli etiket ve/veya işareti olmayan inşaat demiri bulunduranların, söz konusu stokları 31 Ocak'tan sonra satışa konu edemeyecekleri belirtilmişti.

Değişiklikle bu tarih 30 Nisan 2024'e uzatıldı.

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