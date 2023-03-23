Strateji ve Bütçe Başkanlığı "bulmacalı" bütçe rehberi hazırladı

SBB'nin yayımladığı "Vatandaşın Bütçe Rehberi"nden yaptığı derlemeye göre, söz konusu doküman, bütçelerin vatandaşlar tarafından daha anlaşılabilir ve değerlendirilebilir hale getirilmesine katkı sağlamak üzere hazırlandı.



Görsellerle desteklenerek 2023 yılı bütçesinin temel büyüklüklerinden örneklerin sunulan rehberde, bütçenin doğrudan kalkınma hedefleri ve milletin beklentileri dikkate alınarak hazırlandığı vurgulandı.



Bütçenin, yatırım, üretim, istihdam ve büyüme odaklı bir yapıda, vatandaşları küresel belirsizlik ve risklerden koruyacak ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir çerçevede olduğu ifade edilen rehberde, Orta Vadeli Program, Bütçe Çağrısı, ve Hazırlama Rehberi, İdare Bütçe Teklifleri'nin alınması, Bütçe Kanunu Teklifi'nin Cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye sunulması, teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ardından da Genel Kurulda görüşmelerinin yapılması ve onaylanmasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmasına kadar olan süreçler sade grafik ve açıklamalarla anlatıldı.



KARE BULMACAYLA BİLGİ BİRİKİMİ ÖLÇÜLEBİLİYOR



Türkiye'nin 2023 yılı bütçesinin giderler, gelirler, bütçe dengesi gibi temel büyüklüklerinin işlendiği dokümanda, eğitim, sağlık, tarım, kadının güçlenmesi, sosyal yardımlar, çocuk, ulaşım, enerji ve madencilik, çevre ve orman, istihdam, savunma sanayisi, gençlik, spor ve kültür, reel sektör ve AR-GE, su yönetimi başlıklarında ayrılan ödeneklere, önemli proje ve uygulamalara yer verildi.



Başkanlık, bireylerin bütçe konusundaki bilgi birikimlerini ölçebilmelerini sağlayacak "kare bulmaca" bölümüyle de farkındalığı artıracak bir uygulamaya gitti.



Bütçeye ilişkin yanıtların arandığı kare bulmacada "Kamu idarelerinin bütçe süreçlerinde kullandığı bilgi sistemi", "TBMM bünyesinde görev yapan ihtisas grubu", "Analitik Bütçe Sınıflandırması kısaltması" gibi soruların yanıtları aranırken boşluk doldurma soruları da bulmacanın kilit kısımlarını oluşturdu.

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