Suriye'nin tarımı için özel ekip: Eylem planı hazırlanıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye'nin bitkisel ve hayvansal üretim ihtiyaçlarını belirleyerek destek olacaklarını belirtti.



Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde, dijital medya yayın yönetmenlerinin katıldığı, 2024 Değerlendirmesi 2025 Hedefleri Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Suriye'nin halihazırda tarım ve doğal kaynaklarının dışında başka bir gelir potansiyeli olmadığını söyleyen Yumaklı, "Suriye'nin tekrar kendini toparlaması adına çok önemli bir başlık olan tarımsal üretim konusunda, hem bitkisel üretim hem hayvansal üretimde ihtiyaçları tespit ederek, mutlaka onların yanında olacağız." ifadelerini kullandı.



Yumaklı, "14 kişilik bir ekip kurduk, bir eylem planı hazırlamak üzere çalışmalarımıza başladık." dedi.



ET FİYATLARI ARTACAK MI?



Bakan Yumaklı, asgari ücret artışını fiyatlara yansıtmak isteyenlere karşı mevcut yaptırımların en üst düzeyde uygulanacağını belirtti.



Yumaklı, "Aslında et fiyatlarında bir değişim yok, sadece et fiyatlarında değişim sağlama çabası var." ifadeisni kullandı.



Adana Kasaplar Odası başkanını mahkemeye verdiklerini söyleyen Yumaklı, "Bu kişinin bir kasap dükkanının bile olmadığı söyleniyor ama Kasaplar Odası Başkanı. Söylediği, sanki piyasada herkesin aynı düşüncede olduğu izlenimini veriyor." dedi.



Et ve Süt Kurumu (ESK) marifetiyle de piyasayı regüle edeceklerini vurgulayan Yumaklı, "Üçüncü yılın sonunda artık ülkemizde ithalat konusunu konuşmuyor olacağız." şeklinde konuştu.