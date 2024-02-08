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TCMB Başkan Yardımcısı Karahan: Ödeme sistemlerinde çalışmalar sürecek

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, ödeme sistemlerinde inovatif çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Karahan, Dijital TL'de de ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı.

TCMB Başkan Yardımcısı Karahan: Ödeme sistemlerinde çalışmalar sürecek

Türkiye Cumhuriyet () Başkanı Fatih Karahan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, yılın ilk Enflasyon Raporu'nun sunumunu gerçekleştirdi. Karahan, sunumun ardından Başkan Yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, ödeme sistemlerinde ve hizmetlerinde inovatif çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

KATMAN GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Ödeme sistemlerinin geliştirilmesine FAST'i örnek gösteren Karahan, söz konusu sistemin vatandaşlar tarafından çok kullanılan bir sistem haline geldiğini ve işlem sayısı anlamında rekor kırmaya devam ettiğini bildirdi.

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Karahan, son dönemde işlem limitlerini de artırdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "FAST sisteminin ekstra katmanlarını da geliştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda 'Ödeme İste' katmanını son günlerde devreye almış bulunuyoruz. Bu da alacaklının, borçlarını ödeme talebi yapmasını ve işlemlerini kolaylaşmasını sağlıyor. Katman geliştirme çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek."

DİJİTAL TÜRK LİRASI'NDA SON DURUM

Karahan, ödeme hizmetlerine ilişkin de ilgili kuruluşlar nezdinde hem sektörü daha inovatif hem de risksiz hale getirmek için çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, geçen yılın son aylarında uygulamaya alınan " Cüzdan" düzenlenmesini örnek gösterdi. Dijital cüzdanın ödeme aracı olarak tanımlandığını anımsatan Karahan, burada hem adil rekabet koşullarının sağlanması hem de kullanıcıların ve müşterilerin güvenli şekilde kullanması için hizmet sağladıklarını dile getirdi.

Karahan, üç fazdan oluşan "Dijital Türk Lirası Projesi"ne ilişkin de geçen yıl Faz-1 aşamasını tamamladıklarını, Faz-2'ye başladıklarını, çalışmaların da dinamik şekilde ilerlediğini sözlerine ekledi.

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