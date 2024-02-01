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TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile İspanya Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, ile mutabakat zaptı imzalamak üzere İspanya'ya günübirlik ziyarette bulundu.

Mutabakat zaptına ilişkin TCMB'nin sitesinde yer alan duyuruya göre, TCMB Başkanı Erkan ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos tarafından İspanya'nın Madrid kentinde mutabakat zaptına imza atıldı.

Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

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