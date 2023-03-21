TESK'ten ramazan paketi fiyatlarına tepki

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Bendevi Palandöken, ramazan ayı öncesi artan gıda fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"FİYATLARIN YÜZDE YÜZ ARTACAĞI BİR ORTAM YOK"



Ramazan paketlerinde fiyatların yüzde yüz artacağı bir ortam olmadığını söyleyen Palandöken, ramazan paketlerinin satış tekniği haline geldiği uyarısı yaptı.

Yardımseverlere, ihtiyaç sahiplerine nakit yardım yapabileceği tavsiyesinde bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Fiyat istikrarının sağlanması için ticari ahlak ve Ahilik kültürü lazım" ifadelerini kullandı.

