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TESK'ten ramazan paketi fiyatlarına tepki

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle ramazan paketlerinin yardım amacından çıktığını söyledi.

TESK'ten ramazan paketi fiyatlarına tepki

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Bendevi Palandöken, ramazan ayı öncesi artan fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"FİYATLARIN YÜZDE YÜZ ARTACAĞI BİR ORTAM YOK"

Ramazan paketlerinde fiyatların yüzde yüz artacağı bir ortam olmadığını söyleyen Palandöken, ramazan paketlerinin satış tekniği haline geldiği uyarısı yaptı.

Yardımseverlere, ihtiyaç sahiplerine nakit yardım yapabileceği tavsiyesinde bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, " istikrarının sağlanması için ticari ahlak ve Ahilik kültürü lazım" ifadelerini kullandı.

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