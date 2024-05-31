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Ticari gayrimenkul fiyatlarında artış

Ticari gayrimenkul fiyatları, yılın ilk çeyreğinde yüzde 12 artış gösterdi. Yıllık bazda nominal yüzde 81,7 ve reel olarak yüzde 8,9 artış yaşandı.

Ticari gayrimenkul fiyatlarında artış
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Türkiye Cumhuriyet (TCMB) tarafından bu yılın 1. çeyreğine ilişkin TGFE verileri açıklandı.

Ticari Fiyat Endeksi (TGFE), 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12, yıllık bazda nominal yüzde 81,7 ve reel olarak yüzde 8,9 arttı.

Türkiye genelinde ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,7 artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal yüzde 82,8 ve reel olarak da yüzde 9,6 yükseldi.

İlk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 artan Ofis Fiyat Endeksi ise 2023'ün aynı dönemine göre nominal yüzde 75,1, reel olarak da yüzde 5 artış kaydetti.

Üç büyük il için TGFE değişimine bakıldığında, 2024'ün 1. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de endeks, sırasıyla yüzde 11,2, yüzde 13,1 ve yüzde 11,4 yükseliş gösterdi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 69,1, yüzde 92,6 ve yüzde 81,3 arttı.

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