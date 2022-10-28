TOGG açılışı ne zaman? (2022 TOGG açılış tarihi)

TOGG açılışı için nefesler tutuldu. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ilk yerli otomobil TOGG'un tanıtılacağı ve satışa çıkacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, TOGG açılışı ne zaman yapılacak?



29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ TANITILACAK



Togg'un seri üretiminin yapılacağı kampüsün inşaatının tamamlandığını belirten Varank, cumartesi günü de seri üretim bandından inen ilk aracın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara tanıtılacağını dile getirdi.



TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Varank, ilk üretim araçlarda "tip onayı" alma süreci olduğunu ifade ederek, söz konusu onaylardan geçerse veya güncelleme gerekmezse araçların satılmaya başlanacağını söyledi.



Satış anlamında da hedefledikleri tarihin 2023'ün ilk çeyreği olduğunu kaydeden Varank, "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek. Şu an deneme üretimleri gerçekleşiyor zaten. 29 Ekim'de de fabrikanın bitişi ve seri üretimin başlangıcı törenini yapmış olacağız. Şirketin açıkladığı takvime harfiyen uyularak bugünlere gelindi." dedi.