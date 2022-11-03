TOGG ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? (2022 TOGG satış tarihi)

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG için tarih araştırmaları sürüyor. TOGG sahibi olmak için satışa çıkacağı zamanı bekleyen kişiler, yapılan açıklamaları merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla birlikte TOGG'un ne zaman satışa çıkacağını duyurdu. İşte ayrıntılar.



TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirildi ve tüm Türkiye'ye tanıtıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un seri üretim bandından indirilen ilk aracını tanıttı ve açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobil markası Togg'u Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümüne yakışır şekilde 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubat ayında satışı, Mart ayı sonunda teslimi başlayacak." ifadelerinde bulundu.



Buna göre; TOGG, Şubat ayında satışa çıkacak ve Mart ayı sonunda sahibine teslim edilecek.

ÖZİLHAN: ÖTV DİLİMİNDE YER ALACAK



TOGG'un C-segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonları düşük ÖTV diliminde yer alacak.



Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de" dedi.



Özilhan, Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" diye konuştu.



TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?



ÖTV dilimine göre hesaplandığında TOGG'un C-segment SUV modelinin 900 bin lira civarında olması bekleniyor.



Ekim sonu itibariyle seri üretime geçmeye başlanacak olan TOGG, satışa Şubat 2023'te çıkacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TOGG FİYATINA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında TOGG fiyatına ilişkin, "Fiyatı şimdiden hemen sormaya başladılar. Gemlik Kampüsü açılışında net bir cevap vermiştim. TOGG satışa sunulduğunda rekabetçi olacak.



Kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edebilecek. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp ona göre adımımızı atacağız. A'dan Z'ye her şeyini o zaman konuşacağız." ifadelerini kullandı.

TOGG ÖZELLİKLERİ



200 beygirlik ve 400 beygirlik iki versiyon sunan C-SUV modelinde arkadan itişli, dört tekerlekten çekişli, iki motorlu ve tek motorlu olacak şekilde farklı opsiyonlar mevcut.



Pil paketleri de içeriğine göre değişecek olan araç, iki farklı menzil seçeneği sunacak (300-500 km). TOGG otomobillerin son hızı 180 km/s olacak. TOGG, 200 beygir ve 400 beygir güç seçenekleri ile satışa sunulacak. 200 beygirlik motorun 0-100 hızlanması 7,6 saniye 400 beygir güç ile üretilecek olan 4 çeker motorun 0-100 km hızlanması ile 4,8 saniye olacak.