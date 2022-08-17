Toplam kredi stoku haziran sonunda 6,6 trilyon lira oldu

TBB Risk Merkezi bültenine göre, haziranda bankalar 6 trilyon 347 milyar liralık, finansal kiralama şirketleri 101 milyar liralık, finansman şirketleri 53 milyar liralık ve faktoring şirketleri 55 milyar liralık nakdi kredi kullandırdı. Böylece toplam kredi stoku haziranda yıllık yüzde 60 artışla 6 trilyon 556 milyar liraya ulaştı.



Bu dönemde, tasfiye olunacak alacaklar 198 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Tasfiye olunacak alacakların 187 milyar lirası bankalara, 7,6 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 2 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1,3 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.



Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak yüzde 2,9 düzeyinde gerçekleşti.



TİCARİ KREDİLER 5 TRİLYON LİRAYI AŞTI



Ticari krediler haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 5 trilyon 283 milyar liraya yükseldi. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 81 düzeyine ulaştı.



Krediler içinde imalat sanayii yüzde 31'le en yüksek paya sahip olurken, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinin payı da yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.



Bu dönemde tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektörler, yüzde 6,6'yla inşaat, yüzde 5,6'yla enerji ve yüzde 4,6'yla turizm şeklinde sıralandı.



BİREYSEL KREDİLER 1,3 TRİLYON LİRAYA DAYANDI



Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler haziranda yüzde 37 artarak 1 trilyon 274 milyar lira oldu. Bireysel kredilerin yüzde 44'ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 28'ini konut kredileri, yüzde 22'sini kredi kartları ve yüzde 6'sını taşıt kredileri oluşturdu.



Aynı dönemde, bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 2,4'e yükseldi. Takipteki krediler hariç bireysel kredi kullanan kişi sayısı ise son bir yılda 1,8 milyon kişi artarak 36,3 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi 35,1 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



130 BİNE YAKIN KİŞİ İLK DEFA İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANDI



Haziranda 201 bin kişi kredi kartını, 129 bin kişi ihtiyaç kredisini ilk kez kullandı. Konut kredisinden yararlanan kişi sayısı 28 bin olurken, bu dönemde 138 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.



Bu yılın haziran sonu itibarıyla İstanbul'da 427 milyar liralık, Ankara'da 121 milyar liralık ve İzmir'de 82 milyar liralık bireysel kredi bulunuyor.



Kilis, yüzde 46'yla son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il olurken, kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller İzmir, Ankara ve Tekirdağ şeklinde sıralandı.