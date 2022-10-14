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Total Energies hakkında Ukrayna’daki savaş suçlarına ortaklıktan suç duyurusu

Fransa’da iki dernek, savaş suçlarına ortak olduğu iddiasıyla TotalEnergies şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet dosyasında, “TotalEnergies’in Ukrayna’yı bombalayan Rus savaş uçaklarında kullanılan yakıtın üretilmesine izin verdiği" belirtildi.

Total Energies hakkında Ukrayna’daki savaş suçlarına ortaklıktan suç duyurusu

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Fransız petrol şirketi Total Energies hakkında Ukrayna'daki savaş suçlarına ortaklıktan dava açıldı.

Fransız televizyon kanalı BFMTV’nin haberine göre, Fransız Darwin Climax Coalition ve Ukrayna menşeli Razom We Stand dernekleri, ulusal terörle mücadele savcılığına yaptıkları başvuruda TotalEnergies’i Ukrayna’da savaş suçlarına ortak olmakla suçladı.

Şikayet dosyasında “TotalEnergies’in Rusya’da bulunan bir petrol yatağından petrol çıkarmaya devam ederek Ukrayna’yı bombalayan Rus savaş uçaklarında kullanılan yakıtın üretilmesine izin verdiği” öne sürüldü.

Total Energies hakkında Ukrayna’daki savaş suçlarına ortaklıktan suç duyurusu - 1 Fransa'da, petrol rafinerilerinde süren grevler nedeniyle akaryakıt krizi yaşanıyor.

TOTAL ENERGIES RUSYA'DAN ÇEKİLECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fransız Le Monde gazetesi, ağustosta sivil toplum kuruluşu Global Witness'ın soruşturma ve araştırmalarına dayandırarak Rus uçaklarının Ukrayna savaşında istimal ettiği üslere sağlanan jet yakıtının, TotalEnergies'in yüzde 49'una, Rus şirketi Novatek'in de yüzde 51'ine sahip olduğu, Sibirya’daki Termokarst petrol yatağından Terneftegaz tarafından üretildiğini yazmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası TotalEnergies, Rusya'daki projelerini kademeli askıya alacaklarını, 2022'nin sonuna kadar ülkeden tamamen çekileceklerini açıklamıştı.

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