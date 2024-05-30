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Türk-İş: Yoksulluk sınırı 61 bin lirayı geçti

Mayıs ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 19 bin liraya dayandı. Yoksulluk sınırı ise 61 bin lirayı geçti.

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 61 bin lirayı geçti

Türk-İş'in araştırmasına göre, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 18 bin 969 TL olarak hesaplandı.

harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 61 bin 788 TL oldu.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 24 bin 609 TL'ye yükseldi.

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