Türkiye'nin kredi notu artacak mı? Piyasalar Moody's'e odaklandı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yılın ilk not değerlendirmesini yayınlayacak.

Kuruluşun, Türkiye ile ilgili kararının bu gece açıklanması bekleniyor.

Analistler, kredi notunun B1'den Ba3'e bir kademe yükseltileceği tahmininde bulunuyor.

Moody's, temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu iki basamak yükseltmişti. Kredi notunu B1 olarak belirleyen kuruluş, not görünümünü pozitifte tutmuştu.



Moody's'in Türkiye için belirlediği not seviyesi diğer kuruluşların bir basamak altında yer alıyor.



Ba3 seviyesi yatırım yapılabilir not eşiğinin altında bulunuyor.



Moody's'in yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak o tarihte güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Yani kuruluşun bu gece herhangi bir değerlendirme yayınlamama ihtimali de bulunuyor.