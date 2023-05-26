Türkiye'ye nisan ayında 3,3 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, nisan ayı turizm istatistiklerini açıkladı.



Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,03 artışla 3 milyon 320 bin oldu.



Verilere göre, ocak-nisan döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 27,51 artışla 9 milyon 530 bin olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA'DAN



Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yılın ilk dört ayında Rusya yüzde 134,94 artış ve 1 milyon 150 bin kişi ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 18,74 artış ve 966 bin 336 ziyaretçi ile Almanya, yüzde 17,45 artış ve 797 bin 956 ziyaretçi ile de Bulgaristan izledi. Bu ülkeleri 623 bin 567 kişi ile İran ve 529 bin 543 kişi ile İngiltere takip etti.

