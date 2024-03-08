Ultra zengin sayısı en çok Türkiye'de arttı

30 ülke arasında yüzde 9,7'lik oranla Türkiye ultra zengin sayısının en çok arttığı ülke oldu.



İngiliz gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank'in 2024 raporuna göre Türkiye'de 2022'de 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan kişi sayısı bin 761 iken, 2023'te bin 932 kişi bu klasmana yükseldi.



Türkiye'yi yüzde 7,9 ile ABD, yüzde 6,1 ile Hindistan takip etti. Yüzde 5'in üzerinde artış yaşanan diğer ülkeler ise Güney Kore (yüzde 5,6) ve İsviçre (yüzde 5,2) oldu.



Rapora göre, faiz oranlarındaki değişim, ABD ekonomisinin performansı ve hisse senedi piyasalarındaki yükselişle geçen yıl küresel servet büyüdü.



Ultra zenginlerin sayısı, yüzde 4,2 artarak dünya genelinde 626 bin 600 kişinin üzerine çıktı.



Ultra zengin sayısı Kuzey Amerika'da yüzde 7,2, Orta Doğu'da yüzde 6,2 artarken, sadece Latin Amerika'da düşüş görüldü. Nüfusa kıyasla ultra zengin oranında ise Türkiye 30 ülke arasında 22. sırada.



Küresel büyümenin yavaşlamasına rağmen beklentiler ultra zengin sayısının artacağı yönünde. 2028'e kadar dünyadaki ultra zenginlerin yüzde 28 artması bekleniyor. Özellikle Asya'da Hindistan'da yüzde 50, Çin'de yüzde 47 yükseliş öngörülüyor.

