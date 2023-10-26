Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı

YABANCI EKONOMİSTLER NE DEDİ?

Yabancı ekonomistler, faiz kararıyla enflasyondaki mücadeledeki kararlılığına işaret ederken, yapılan parasal sıkılaştırmanın etkilerinin daha sonra görülebileceğini dile getirdi.



In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu büyük faiz artırımının TCMB'nin enflasyonu kontrol altına alma ve enflasyon beklentilerini yeniden sabitleme konusunda kararlılığını sürdürdüğünü doğruladığını kaydetti.



Bununla birlikte, yüzde 35'lik politika faizinin liraya önemli bir destek sağlamıyor gibi göründüğünü aktaran Matys, nominal açıdan TL'nin nispeten cazip yüksek getirisi olan bir para birimi olsa da yüksek enflasyona göre bakıldığında daha az cazip hale geldiğini dile getirdi.



Matys, enflasyon tepe noktasına çıkıp oradan inene kadar TL'nin kalıcı bir değer kazanmada zorluk yaşayabileceğine dikkati çekti.

"YÜZDE 40 SONRASI ARA VEREBİLİR"



Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller, TCMB'nin bankaların ödediği mevcut mevduat faiz oranlarına yakınlaşmak için politika faiz oranını artırmaya devam ettiğini belirtti.



TCMB'nin 500 baz puanlık daha artırıma gideceği öngörüsünde bulunan Stadtmiller, politika faizi yüzde 40'a ulaştıktan sonra bankanın para politikasında en son yapılan sıkılaştırmaların etkilerini görmek için faiz artırımlarına ara verilebileceğini ifade etti.



Stadtmiller, bu yılki parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkilerinin ilkbahara kadar hissedilmeyebileceğini dile getirerek, yetkililerin gelecek yıl büyüme üzerinde çok büyük bir etki bırakabilecek olan aşırı sıkılaştırmaya karşı temkinli davranabileceğini söyledi.



Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ise yıl sonuna kadar iki adet 500 baz puanlık artış daha yapılabileceğini değerlendirdi.

