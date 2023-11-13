Van’ı 10 ayda yarım milyondan fazla İranlı turist ziyaret etti

Esnaf Hamit Yaren de İranlı turistlerin tatil için Van’ı tercih etmesinin ekonomiye de kendilerine de büyük katkı sağladığını söyledi.



Kentteki tüm sektörlerde turizm sayesinde canlanmanın olduğunu dile getiren Yaren, “Turistlerin gelmemesi, bizim için büyük bir zarardır. Ciro anlamında çok etkiliyor. Geldikleri zaman yoğunluk oluşuyor. Zaman zaman otellerde yer kalmıyor. Alışverişlerinin yüzde 80'ini Van'da yapıyorlar. Bu da bizim istediğimiz bir şey. Bu durumdan memnunuz.” değerlendirmesinde bulundu.



İranlı turistlerden Marisa Alijani Chakoli de “Vanlılara çok teşekkür ediyorum. Çok sıcakkanlılar. Otellerinden çok memnunuz. Van’ı çok seviyoruz. Alışveriş için sürekli geliyoruz. İranlılar, Van'ı çok seviyor.” ifadelerini kullandı.



Farhad Nabizadeh Baznshin de Van'ı çok sevdiklerini ve fırsat buldukça gelmeye çalıştıklarını söyledi.



Van’ın tarihi mekanlarının çok fazla olduğunu anlatan Baznshin, “Buranın yemeklerini çok beğeniyoruz. Gelmeye devam edeceğiz. Van'ın insanları da bize çok iyi davranıyor, her konuda yardımcı oluyor. Çok memnunuz.” dedi.