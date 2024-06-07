Vergi piyasayı ikiye böldü

Borsaya ve kripto paralara gelecek işlem vergisi konusunda çalışmalar devam ediyor.. Ağırlıklı tahminler, alım-satımda verginin 10 binde 2 ya da 3 düzeyinde olacağı yönünde... Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre,, bu durum piyasada iki farklı görüş doğurdu...



Piyasa yapıcı aracı kurumlar verginin etkisinin olumsuz olacağını savunuyor. İşlem oranı yüksek bir aracı kurum tarafından paylaşılan notta, borsada hacimlerin sert düşebileceği tahmininde bulunuldu. Notta, Borsa İstanbul'un dünyanın en yüksek işlem hacmi/piyasa değeri oranına sahip olduğuna dikkat çekildi. "Likiditenin azalması bu özelliği tehlikeye atabilir" denildi..



Borsada yüksek frekanslı işlemlerin çoğunda,, karmaşık algoritmalar kullanan ve otomatik alım satım yapan robotlar kullanılıyor. Piyasa yapıcı kurumların kullandığı bu alım-satım yöntemi borsa hacminin yüzde 35-40'ını oluşturuyor.. Bu nedenle,, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin azalacağı savunuluyor. Hisse senedi performanslarının olumsuz etkileneceği, halka arzların da durabileceği ifade ediliyor.. Notta, aracı kurumların gelir ve karlarında sert bir düşüş yaşanacağı endişesi de dile getiririldi..



Birçok aracı kurum ise düzenlemeyi doğru buluyor.. Piyasa yapıcı şirketlerin borsayı domine ettiği ve dalgalanmaya neden olduğunu belirtiyorlar.



DÜNYADA ÖRNEKLERİ NE?



İspanya hisse senedi işlemlerinde gün içi net alım tutarından binde 2 oranında vergi alıyor..



Milano Borsası'nda gün içi alım tutarı üzerinden binde 1, Paris Borsası'nda ise yine gün içi alım tutarından binde 3 işlem vergisi alınıyor.