Veteriner hekimlerden "süt" çağrısı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Yönetimi, depremden etkilenen illerdeki incelemelerini sürdürüyor.
Hatay'da incelemelerde bulunan birlik üyeleri bazı aracıların süt üreticilerin ürünlerini piyasa fiyatının altında aldığını tespit etti.
Normalde 12 liradan alınan sütün aracılar tarafından 7,5-8 liraya alındığı belirtildi.
Söz konusu aracı firmaların depremzede yetiştiricilerin içinde bulundukları zor durumdan faydalanmaya çalıştığı vurgulanırken, üreticilerin zarar görmemesi için yetkililere hareket geçme çağrısı yapıldı.