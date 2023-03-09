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Veteriner hekimlerden "süt" çağrısı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'den deprem bölgesindeki süt üreticileri konusunda önemli bir uyarı geldi. Bölgedeki üreticilerin ürünlerinin piyasa fiyatının altında alındığını açıklayan Birlik, yetkileleri önlem almaya çağırdı.

Veteriner hekimlerden "süt" çağrısı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Yönetimi, depremden etkilenen illerdeki incelemelerini sürdürüyor.

Hatay'da incelemelerde bulunan birlik üyeleri bazı aracıların üreticilerin ürünlerini piyasa fiyatının altında aldığını tespit etti.

Normalde 12 liradan alınan sütün aracılar tarafından 7,5-8 liraya alındığı belirtildi.

Söz konusu aracı firmaların yetiştiricilerin içinde bulundukları zor durumdan faydalanmaya çalıştığı vurgulanırken, üreticilerin zarar görmemesi için yetkililere hareket geçme çağrısı yapıldı.

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