Yeni ekonomi yönetiminden mesajlar

"HEDEFİMİZ ÜRETİM VE TİCARETİ ARTIRMAK"



Ticaret Bakanlığı'nda da devir-teslim töreni vardı. Ömer Bolat görevi Mehmet Muş'tan devraldı.



Güçlü bir ekonomi ve halkın refah ile mutluluğu için çok çalışacaklarına işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:



"Temel hedefimiz, üretim ve ticareti artırmak. Ticaret artarsa refah artar. Mal ve hizmetler ihracatımızı sürekli büyüterek cari açığımızı iyileştirmek ve döviz rezervimizi artırmak istiyoruz. Bu noktada hizmetler ihracatımızın da mal ihracatı kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Dünyayı 2-2,5 yıl kasıp kavuran Kovid-19 salgınından dolayı ticaret piyasasında oluşan bazı olumsuz etkileri, tortuları, aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız. Halkımızın satın alma gücünün korunması konusunda, enflasyon oranında son 6-7 aydır yaşanan geriye gidişi hep birlikte, hükümetimiz olarak, daha da hızlandırıp fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir."

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