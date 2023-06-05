Yeni ekonomi yönetiminden mesajlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devir-teslim töreninde, ekonomide yeni döneme ilişkin önemli mesajlar verdi.
"RASYONEL ZEMİNE DÖNECEĞİZ"
Şimşek, hükümetin temel hedefinin toplumsal refahı yükseltmek olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro-finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla, Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır."
"ÇALIŞMALARIMIZI GÜÇLÜ BİR KOORDİNASYONLA YÜRÜTECEĞİZ"
Söz konusu öncelikler çerçevesinde çalışmalarını eş güdüm içinde ilgili bakanlıklar ve kurumlarla güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceklerinin altını çizen Şimşek, "Bu yoğun dönemde en büyük yardımcım Bakanlığımızın değerli kadroları olacaktır. Hem başbakan yardımcılığı hem de bakanlık yaptığım dönemden biliyorum ki Hazine ve Maliye Bakanlığı, güçlü insan kaynağı ve liyakatli kadroları ile her zaman ön planda olmuştur." diye konuştu.
"HEDEFİMİZ ÜRETİM VE TİCARETİ ARTIRMAK"
Ticaret Bakanlığı'nda da devir-teslim töreni vardı. Ömer Bolat görevi Mehmet Muş'tan devraldı.
Güçlü bir ekonomi ve halkın refah ile mutluluğu için çok çalışacaklarına işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
"Temel hedefimiz, üretim ve ticareti artırmak. Ticaret artarsa refah artar. Mal ve hizmetler ihracatımızı sürekli büyüterek cari açığımızı iyileştirmek ve döviz rezervimizi artırmak istiyoruz. Bu noktada hizmetler ihracatımızın da mal ihracatı kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Dünyayı 2-2,5 yıl kasıp kavuran Kovid-19 salgınından dolayı ticaret piyasasında oluşan bazı olumsuz etkileri, tortuları, aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız. Halkımızın satın alma gücünün korunması konusunda, enflasyon oranında son 6-7 aydır yaşanan geriye gidişi hep birlikte, hükümetimiz olarak, daha da hızlandırıp fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir."