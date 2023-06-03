Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi)

Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler yeni Kabine'de yer alacak isimlere çevrilmişti. Yeni kabinede yer alacak bakanlar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı İşte yeni kabinede yer alan isimler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerinin yemin etmesinin ardından merakla beklenen yeni kabineyi açıkladı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 2

KABİNEDEKİ İSİMLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 3

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

CEVDET YILMAZ KİMDİR? (Haber için tıklayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 4

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

YILMAZ TUNÇ KİMDİR? (Haber detayı için tıklayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 5

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir  Göktaş

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR? (Haber için tıklayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 6

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

VEDAT IŞIKHAN KİMDİR? (Haber detayı için tıklayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 7

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

HAKAN FİDAN KİMDİR? (Haber detayı için tıklayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 8

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR? (Haber detayı için tıklayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 9

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR? (Haber detayı için tıklayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 10

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR? (Haber detayı için tıklayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 11

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR? (Haber detayı için tıklayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

ALİ YERLİKAYA KİMDİR? (Haber detayı için tıklayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 13

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

MEHMET NURİ ERSOY? (Haber detayı için tıklayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 14

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

YUSUF TEKİN KİMDİR? (Haber detayı için tıklayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 15

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

YAŞAR GÜLER KİMDİR? (Haber detayı için tıklayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 17

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

MEHMET FATİH KACIR KİMDİR? (Haber detayı için tıklayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 18

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

İBRAHİM YUMAKLI KİMDİR? (Haber detayı için tıklayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 19

Gümrük ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat

ÖMER BOLAT KİMDİR? (Haber detayı için tıklayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede yer alacak isimleri paylaştı (İşte yeni bakanların isim listesi) - 20

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

ABDULKADİR URALOĞLU KİMDİR? (Haber detayı için tıklayın)

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