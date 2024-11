Yurt dışı çıkış harcında bilinmeyenler, 2025 yurt dışı harcı ne kadar?

Özellikle yurt dışı çıkış harcı tutarının yükseltilmesi konusunda sızan bilgiler kamuoyunda ciddi tartışmalara ve tepkilere neden olmuştu. Gelen tepkiler üzerine geri adım atılmış, 7524 sayı ile yasalaşan Torba Yasa ile, 2024 yılında uygulanacak harç tutarı 150 TL’den 500 TL’ye yükseltilmişti.



Yalnız burada çoğu kimsenin fark etmediği gözden kaçan büyük bir ayrıntı daha vardı: Artık yurt dışı çıkış harçları her yıl bir önceki yılın yeniden değerleme oranında otomatik olarak artacak! Önceki uygulamada ise, sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yükseltilebiliyor, böyle bir karar çıkarılmadığı sürece eski tutar 3-5 yıl uygulanıyordu.



Yurt dışına çıkış harcı hangi kanunda yer alıyor?



Yurt dışına çıkış harcı, 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda düzenlenmiş bulunuyor.



Gelir İdaresi Başkanlığı yeni uygulamanın Tebliğ Taslağını yayınladı!



Gelir İdaresi Başkanlığı, 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 7524 sayılı Torba Yasa ile yapılan değişikliklerle ilgili usul ve esasları belirleyerek, Tebliğ Taslağı şeklinde kamuoyu görüşüne açtı. Tebliğ Taslağına Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi olan www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.



Yurt dışına çıkış harcının mükellefi kim?



Harcın mükellefi, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır.



Kimler harçtan muaf?



Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından;



- Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar,



- 7 yaşını doldurmamış olanlar,



- Pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar,



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar,



- Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı olanlar



harçtan muaf bulunuyor.



Yurt dışına çıkış harcından bağışık tutulmayı talep edenler, yurt dışında oturma izni bulunduğunu veya 7 yaşını doldurmadığını belgelendirmek zorundalar. Ticari araç mürettebatı olarak yurt dışına çıkışlarda harç muafiyeti, fiilen ticari araçta görevli olarak araçla birlikte yurt dışına çıkanlar için uygulanacak. Karayolu ticari araç mürettebatına ilişkin muafiyet, ticari taksi, minibüs ve kamyonetler için bir kişi, diğer motorlu kara taşıtlarında ise en fazla üç kişi için uygulanacak.



2024 YILI HARÇ TUTARI 500 TL!



Yurt dışına çıkış harcı tutarı, 7524 sayılı Kanunla 2024 yılı için 150 TL’den 500 TL’ye yükseltildi. Yani, şu an harç tutarı 2024 yılı için 500 TL olarak uygulanıyor.



2025 yılında harç tutarı ne olacak?



2025 yılında uygulanacak harç tutarı, 2024 yılı için belirlenmiş yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek. 2024 yılı yeniden değerleme oranı henüz Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmamış olmakla beraber, bu oranın yüzde 43,93 olması bekleniyor. İlgili düzenlemeye göre, bu suretle hesaplanan harç tutarının 10 Türk lirasına kadarki kesirleri dikkate alınmayacak.



Dolayısıyla, 2025 yılında uygulanacak yurt dışına çıkış harcı tutarının 710 TL olması bekleniyor.



ÖNCEKİ YIL ÖDENEN HARÇLAR YENİ YILIN 10 GÜNÜ İÇİN GEÇERLİ!



2025 yılının Ocak ayının onuncu günü sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, 2024 yılı sonu itibarıyla geçerli tutar üzerinden harcın 2024 yılında ödenmiş olması durumunda, ödenmiş harç tutarı ile işlem yapılacak, bu harç ödemeleri için fark istenmeyecek. Örneğin, 5 Ocak 2025 tarihinde yurt dışına çıkış yapacak olan İbrahim BİTER, yurt dışına çıkış harcını 31 Aralık 2024



tarihinde geçerli tutar olan 500 TL üzerinden Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla ödediği takdirde, Ocak ayının 10. günü sonuna kadar yurt dışına çıkış yaptığında, bu çıkışı için kendisinden fark istenilmeyecek. İbrahim BİTER, yurt dışına çıkış harcını 2 Ocak 2025 tarihinde ödemek isterse, 2025 yılı için geçerli harç tutarını, 5 Ocak 2025 tarihi yerine 11 Ocak 2025 tarihinde yurt dışına çıkış yapması durumunda ise her hâlükârda 2025 yılı için belirlenen harç tutarını ödemesi gerekecek.



Harç nasıl ödenecek?



Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, malmüdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) veznelerine makbuz karşılığında ödenebilecek. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı ödenebilecek.



PUL İLE ÖDEME USULÜ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI!



Yurt dışına çıkış harcının “yurt dışına çıkış harç pulu” ile ödenme usulü 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kaldırıldı. Ancak, 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli harç tutarı olan 500 TL üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları, 10 Ocak 2025 günü sonuna kadar yapılacak yurt dışına çıkışlarda kullanılabilecek!



Yurt dışına çıkış harcının kontrolü nasıl yapılacak?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarında, harcın ödenmesine veya muafiyet uygulanmasına ilişkin denetim, çıkış kapılarında görevli emniyet mensuplarınca yapılacak.



Yurt dışına çıkışlarda; vergi dairesi, yetkili bankalar ve PTT veznelerine makbuz karşılığında yapılan ödemeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları, yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yapılan ödemelerde, harcın ödendiği sistem üzerinden kontrol edilecek, çıkış yapılması üzerine kontrol edilen harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.



Malmüdürlükleri, gümrük saymanlıkları ve defterdarlık muhasebe müdürlüklerine makbuz karşılığında yapılan ödemelerde harç ödemesine ait makbuz, çıkış kapılarında görevli emniyet mensupları tarafından iptal kaşesi uygulanarak kontrol edilecek.



Ödenen yurt dışı çıkış harcı hangi durumlarda iade edilecek?



Ödenen yurt dışına çıkış harcı, iki nedenle iade edilebilecek: Birincisi, yurt dışına çıkışın yapılmaması, ikincisi ise, muafiyet kapsamında olan kişilerden harç tahsil edilmiş olması!



İadenin yapılabilmesi için;



- Vergi dairesi, yetkili bankalar ve PTT veznelerine makbuz karşılığında yapılan ödemeler ile Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları, yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla tahsil olunan harçlar bakımından ödemenin yapıldığı vergi dairesine,



- Malmüdürlükleri, gümrük saymanlıkları ve defterdarlık muhasebe müdürlüklerince tahsil olunan harçlarda ödemenin yapıldığı yere



mükellefler tarafından başvurulması ve ilgili belgelerin ibrazı gerekiyor.



Vergi dairesi, yetkili bankalar ve PTT veznelerine makbuz karşılığında yapılan ödemeler ile Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları, yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yapılan ödemelerde, iade başvurusu Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi Uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda da yapılabilecek.