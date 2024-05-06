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1. Lig'de son hafta programı: Kimler düşecek, kimler play-off'a kalacak?

1. Lig’in 34. ve son haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

1. Lig'de son hafta programı: Kimler düşecek, kimler play-off'a kalacak?

Türkiye Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1. Lig’in son haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu.

10-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

10 Mayıs Cuma

14.00 Ankara Keçiörengücü - Altay
17.00 Giresunspor - Ümraniyespor

11 Mayıs Cumartesi

16.00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği
16.00 Kocaelispor - Sakaryaspor
16.00 Göztepe - Bodrum FK
16.00 Boluspor - Çorum FK
16.00 Adanaspor - Bandırmaspor
16.00 Erzurumspor FK - Eyüpspor
16.00 Şanlıurfaspor - Manisa FK

GÜNCEL PUAN DURUMU

1. Lig'de son hafta programı: Kimler düşecek, kimler play-off'a kalacak? - 1 Kaynak: TFF

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