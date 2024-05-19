F1 efsanesi 10 yıldır komada: Schumacher'in yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar

Michael Schumacher , 2013'te Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirdi. Kazada beyninde büyük hasara yol açan bir darbe aldı ve o zamandan bu yana özel bakıma muhtaç yaşıyor. Ailesi, Formula 1 yarışlarının ünlü ismi Michael Schumacher'in tedavi masrafları için bugüne kadar bir servet harcadı. Michael Schumacher'in eşi Corinna Schumacher, birçok değerli mülkü elden çıkardı.

YILLIK TEDAVİ MASRAFI 7 MİLYON DOLAR



Norveç'te bir ev, İsviçre'nin Gland kentinde malikane ile bir özel jet satıldı.



Son olarak, efsane pilotun saatleri İsviçre'de müzayedede satışa sunuldu. Micheal Schumacher'in 8 adet kol saati, Cenevre kentindeki müzayedede 4 milyon 400 bin dolara alıcı buldu.



Bu miktar da yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar olan Schumacher’in tedavi masraflarının sadece bir bölümünü karşılamaya yetecek.