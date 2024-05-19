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F1 efsanesi 10 yıldır komada: Schumacher'in yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar

Formula 1 pistlerinin efsanesi Michael Schumacher'in tedavisi sürüyor. Ancak ailesi, tedavi masraflarını karşılamakta zorluk yaşıyor. Efsane pilotun yıllık bakım masrafı 7 milyon dolar. Eşi, Schumacher'in en son saatlerini de sattı.

F1 efsanesi 10 yıldır komada: Schumacher'in yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar

, 2013'te Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirdi. Kazada beyninde büyük hasara yol açan bir darbe aldı ve o zamandan bu yana özel bakıma muhtaç yaşıyor.

Ailesi,  yarışlarının ünlü ismi Michael Schumacher'in tedavi masrafları için bugüne kadar bir servet harcadı.

Michael Schumacher'in eşi Corinna Schumacher, birçok değerli mülkü elden çıkardı.

F1 efsanesi 10 yıldır komada: Schumacher'in yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar - 1

YILLIK TEDAVİ MASRAFI 7 MİLYON DOLAR

Norveç'te bir ev, İsviçre'nin Gland kentinde malikane ile bir özel jet satıldı.

Son olarak, efsane pilotun saatleri İsviçre'de müzayedede satışa sunuldu. Micheal Schumacher'in 8 adet kol saati, Cenevre kentindeki müzayedede 4 milyon 400 bin dolara alıcı buldu.

Bu miktar da yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar olan Schumacher’in tedavi masraflarının sadece bir bölümünü karşılamaya yetecek.

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