2023-2024 sezonu bitiş tarihi: Süper Lig ne zaman bitiyor?

Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Trendyol Süper Lig'de 32. hafta geride kaldı. Pek çok futbolsever de bu zorlu maratonun ne zaman biteceği ve ligin sona ereceğini merak ediyor. İşte, 2023-2024 sezonu bitiş tarihi...



SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?



İkinci yarısı 5 Ocak'ta başladı. Ligde sezon 19 Mayıs 2024'te sona erecek.



Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak.



HAFTANIN SONUÇLARI



Süper Lig'in 32. haftasındaki maçlar ve sonuçları şöyle:



Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor: 0-1



Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 0-2



MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 3-1



Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor: 0-0



Beşiktaş-Yılport Samsunspor: 1-1



Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir: 2-3



Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor: 3-0



Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: 0-3



VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2



Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 0-4