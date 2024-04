Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Onuachu açıklaması

- Yabancı VAR hakemi için ne düşünüyorsunuz? Yabancı orta hakem olsun mu? Yabancı VAR hakemi, bu işleri doğruya götürecekse mantıklı. Yabancı orta hakem de olur. Avrupa'nın her yerinde olan şeyler bunlar. İnsanlar şu psikolojiden çıkmalı, kimse hak etmiyor; kafalarda sahadaki adaletle ilgili soru işareti olmamalı. Bu sporun kendi duygusuna aykırı. Fenerbahçe maçından sonra İstanbul'da bir açıklama yaptım; Trabzonspor kendisi için asla ekstra bir talebi yok, hiçbir takımın da aleyhine bu tip kararlar verilmesini doğru bulmuyorum, sporun tabiatına terstir, kimse hak etmiyor. Gelişime götürecek her şeyin Trabzonspor yanındadır, destekçisidir. BATISTA MENDY'YE TEKLİF VAR MI? "Batista Mendy için resmi bir teklif yok onu satmak gibi bir niyetimiz de yok. Başka oyunculara gelen teklifler var fakat bunlar yıllar sonunda hocamızla oturup konuşacağımız konular." KARTAL PROJESİ "Kartal projesinin satın alımıyla alakalı son imzadayız. Trabzonspor, bu mülkü Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde 29 yıl önce almış. Siyaset, Trabzonspor'a çok destek veriyor deniyor. 29 yıldır Trabzonspor'un bunun dışında herhangi bir mülk yoktur. Hiç destek almadığını söyleyen İstanbul kulüplerimizin aldığı arsaları, arazileri, yerleri söylemek ayıp olur. Kendilerine ciddi mülk kattılar. Kendi camiaları adına iyi iş yapmışlar, yadırgamıyorum. Kime destek veriliyor, kime destek verilmiyor, camiam adına söylemek zorundayım. Trabzonspor'un aldığı bir destek yoktur. Trabzonspor'a İstanbul'da ciddi tesis, altyapı, konaklama, idari anlamda da bir yer talebimiz söz konusu. Bir proje geliştirmek adına yer talebimiz var, Trabzon'da da var."

Abdullah Avcı ise şu açıklamalarda bulundu;

"TRABZONSPOR HER ZAMAN YARIŞMAK DURUMUNDADIR"



"Başkanım, biz aslında 3 seneyi bitirdik. Finansal durumla başkan ilgileniyor. Ben de teknik tarafıyla ilgileniyorum. Trabzonspor'un sürdürülebilir başarılı olması lazım finansal ve teknik olarak bir dünya markası olabilir nitelikte. Bu coğrafyaya doğru yatırımlar yapılması gerekiyor. Biz 2.5 senedir akademisiyle, yukarısıyla çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor her zaman yarışmak durumundadır. Bunu yapmak için teknik ve finansal olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Başkanın bana koşulsuz desteği, yarattığı ortam Trabzonspor için daha fazla yaratmayı sağlıyor."



Şampiyon takım 100 puanı geçecek gibi duruyor. Trabzonspor gelecek sezon bu puanları yakalayabilir mi?



"Çok sağlıklı bulmuyorum puan skalasını. Önümüzdeki senelerde böyle yüksek puan skalasının olacağını düşünmüyorum. Şampiyonluğu herkes istiyor ama sürdürülebilir olmak, yarışmak... Bazen 1, bazen 2 olursunuz ama Trabzonspor her zaman yarışın içinde olmalı. Bu oyun artık organizasyon oyunu. Sağlıklı ortama yetenekli oyuncu dahil edersen yarışırsın. Sadece önümüzdeki sezon değil, Trabzonspor'da uzun vadeli planları doğru yapmak gerek. 16-17 takımı geçmek de bir başarıdır, oyuncu kazandırmak, oyunu geliştirmek de bir başarıdır. Trabzonspor bunu senelerdir gerçekleştirmiş, dalgalanma yaşamadan sürekli başarılı olması için çalışıyoruz.



"TECRÜBELİ, GENÇ, YATIRIM TRANSFERLERİ OLACAK"



Yoğun maçlara hazırlanırken, bir yandan yoğun bir şekilde transfer çalışmaları yapıyoruz. Whatsapp'tan, FaceTime'dan görüntülü görüşmeler yapıyoruz. Amacımız Trabzonspor'u anlatmak. Avrupa'daki herkes Trabzonspor'u çok iyi biliyor. Hedeflerimizi, organizasyonumuzu anlatıyoruz. Çok net geri bildirimler alıyoruz. Tecrübeli, genç, yatırım transferler olacak. Oyun felsefesi oturuyor. Daha hızlı ve agresif takım oluşturmaya çalışıyoruz.



AHMET CAN KAPLAN



Ahmetcan Kaplan'ı tanımıyordum. Bu kim dedim, altyapıdan dediler. Buranın yüzü olması lazım dedim, görüntüsü profili. Ahmetcan'a formayı ben vermedim, o aldı. Şampiyon takımda 18 maç oynadı. 9.5 milyon euroya Ajax'a gitti, Avrupa'nın en iyi akademisine sahip takımı Trabzonspor akademisinden oyuncu aldı."

"BÜYÜK TAKIM BÖYLE OYNAR"

"Bizim şehrimiz kabul etmiyor ama pas oyununu oynatmaya devam edeceğiz. Büyük takımlar bunu oynamak zorunda. Manchester City. Pep. Uzun zamandır seyrediyoruz. Artıları eksileri var. Liverpool'un da ona göre artıları eksileri var. Topun havada dolaştığı, çabuk kayıpların olduğu, geçiş oyunlarının çok olduğu bir süreçten daha dengeli, kontrollü, baskılı bir oyun oynayacaktır Trabzonspor. Ben en çok City'i seyrediyorum. Leverkusen'i de seyrediyorum. Oyuncular oyunun içinde rotasyon olarak bölgeleri değiştiriyor artık."