Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Onuachu açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Bugün Trabzon için önemli bir gün. Bugün 30 Nisan. 8. şampiyonluğumuzun yıl dönümü. 8. şampiyonluğu tekrar kutluyorum.



Trabzonspor camiası bir arada olduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir engel yok. Trabzonspor, şampiyonlukları gelenek haline getirmek istiyorsa her zaman bir arada olmak zorunda. Hocamızla olan birlikteliğimiz gibi camiamız bir olmalı. Eski yöneticileriyle, başkanlarıyla bir olmak zorunda. Ancak, bu şekilde şampiyonlukları gelenek haline getirebiliriz. Trabzonspor camiasının boğaza bayrak asmayı sürekli hale getirmesi lazım. Bunun için de birlikte olması lazım.



"ANLAŞTIĞIMIZ OYUNCULAR VAR"



"Hocamızla beraber 3-4 aydır transfer sürecini yürütüyoruz. 2 izleme ekibi ayrı ayrı değerlendirmeler yapıyor. Biz ekonomik durumları değerlendiriyoruz. Hocamızın da onayıyla bugüne kadar anlaştığımız oyuncular var."



"140 MİLYON EURO ÖDEDİK"



"1 yıl, 1 aydır başkanım. Ödenen para bu süreçte 140 milyon euroyu buldu. Buna rağmen borcumuz 4 milyar seviyesinde. Ya bunlar ödenemeseydi ne olacaktı? Trabzonspor camiasının bunlara hazır olması lazım. Ekonomik sorunlardan bir şekilde çıkmamız lazım."



"BORCU KAPATMAYA TALİBİM"



"Zamana, desteğe iyi ihtiyacımız var. Benim maddi desteğe ihtiyacım yok, Trabzonspor camiası manevi destek vermeli. Tabii ki transfer konuşacağız. Bu bir şov oyunu. Ben bu borcu kapatmaya talibim. Ben bu borcu kapatabilirsem çocuklarıma büyük bir gururla 'başka bir şey başardım' diyebilirim."



"TFF'NİN BU İŞİ YAPABİLDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"



Trabzonspor daha hiçbir kulüp bu konuları konuşmazken TFF'yi istifaya davet etti. Bu işi yapabildiklerini düşünmüyoruz, hala aynı yerdeyiz."

- Yabancı VAR hakemi için ne düşünüyorsunuz? Yabancı orta hakem olsun mu?



Yabancı VAR hakemi, bu işleri doğruya götürecekse mantıklı. Yabancı orta hakem de olur. Avrupa'nın her yerinde olan şeyler bunlar. İnsanlar şu psikolojiden çıkmalı, kimse hak etmiyor; kafalarda sahadaki adaletle ilgili soru işareti olmamalı. Bu sporun kendi duygusuna aykırı. Fenerbahçe maçından sonra İstanbul'da bir açıklama yaptım; Trabzonspor kendisi için asla ekstra bir talebi yok, hiçbir takımın da aleyhine bu tip kararlar verilmesini doğru bulmuyorum, sporun tabiatına terstir, kimse hak etmiyor. Gelişime götürecek her şeyin Trabzonspor yanındadır, destekçisidir.



BATISTA MENDY'YE TEKLİF VAR MI?



"Batista Mendy için resmi bir teklif yok onu satmak gibi bir niyetimiz de yok. Başka oyunculara gelen teklifler var fakat bunlar yıllar sonunda hocamızla oturup konuşacağımız konular."



KARTAL PROJESİ



"Kartal projesinin satın alımıyla alakalı son imzadayız. Trabzonspor, bu mülkü Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde 29 yıl önce almış. Siyaset, Trabzonspor'a çok destek veriyor deniyor. 29 yıldır Trabzonspor'un bunun dışında herhangi bir mülk yoktur.



Hiç destek almadığını söyleyen İstanbul kulüplerimizin aldığı arsaları, arazileri, yerleri söylemek ayıp olur. Kendilerine ciddi mülk kattılar. Kendi camiaları adına iyi iş yapmışlar, yadırgamıyorum. Kime destek veriliyor, kime destek verilmiyor, camiam adına söylemek zorundayım. Trabzonspor'un aldığı bir destek yoktur.



Trabzonspor'a İstanbul'da ciddi tesis, altyapı, konaklama, idari anlamda da bir yer talebimiz söz konusu. Bir proje geliştirmek adına yer talebimiz var, Trabzon'da da var."

"ONUACHU İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ"

"Paul Onuachu'nun kulübüyle görüşüyoruz. Bonservisli satmak istiyorlar. Çok ciddi maliyetle aldıkları bir oyuncu. Trabzonspor'un da şu an öyle bir maliyete girmesi mümkün değil. Kiralama formülü üzerinde anlaşabilirsek tekrar konuyu değerlendiririz."

"ÇOK DAYAK YEDİK"

"Ben 4 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Bütün hayatım Trabzon'da geçti. Ben o mahallede, stadyumda büyüdüm. Dayılarım sayesinde çok işin içinde büyüdüm. Ben hayatım boyunca Trabzonspor'a borçlu kalacağım. Hiç kimse Trabzonspor'un ona kattığından daha büyük şey katamaz. Ben bu halka, insanlara doğruyu anlatıyorum. Bu gerçek benim işime yarayan bir gerçek değilim. 140 milyon euro kasaya soktum, yüzde 10'unu bile transfere harcamadım. Ben de taraftarken transfer yapan başkanı severdim. Başkanın iyisi transfer yapanıdır. Taraftar açısından böyle. Uçakların biri iner biri kalkardı. Parayı ben buldum, ben harcadım, en azından bulduğumu harcadım derdim. Onu yapmadım, zoru ve doğruyu seçtim. Şehirdeki tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, büyüklerimize doğruyu anlattım. Çok dayak yedik bu yüzden. Bu dayak süresince dostumuzu düşmanımızı tanıdık. Her şeyin iyi tarafından bakmak lazım. Birçok kardeşimizin lafta kardeş olduğunu, birçok ağabeyimizin ağabeylik yapmadığını gördük. Bunları yaşamak güzel değildi ama bizi kuvvetlendirdi."