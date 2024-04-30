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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Formula 1 müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1'in 2026 yılı itibarıyla Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama sürecinin başlayacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Formula 1 müjdesi

Türkiye'de yarışseverler 'in İstanbul'da ne zaman düzenleneceğini merak ediyor.

2012’deki vedasından sonra pandemi sürecinde takvime 2 sene girebilen İstanbul, Formula 1’e kalıcı dönüş için hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ersoy yaptığı açıklamada, "2026 yılı itibariyle Formula 1 yarışlarının Türkiye getirmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak." ifadelerini kullandı.

2026 SEZONU TAKVİMİNDE İLK ŞEHİR MADRİD

Formula 1’de 2026 sezonu takvimine giriş için rezervasyon yaptıran ilk şehir Madrid olmuştu.

İspanya’nın başkenti, 2035’e kadar sürecek 9 yıllık sözleşme için organizatörlerle anlaşmıştı.

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