2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final maçları nerede oynanacak?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final maçlarının oynanacağı şehir ve statlar belli oldu.



Açıklama FIFA'dan geldi.

19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'nin ABD'nin New York kentindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

FIFA, grup maçlarının fikstürünü de duyurdu.

48 takımın katıldığı Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak. Açılış maçına da Meksika'nın 83 bin kişilik Estadio Azteca Stadyumu ev sahipliği yapacak.

2026 DÜNYA KUPASI HANGİ ŞEHİRLERDE OYNANACAK?



2026 Dünya Kupası'na ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapacak.



Üç ülkede maçların oynanacağı şehirler şöyle:



ABD: New York, Dallas, Miami, Kansas, Houston, Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Seattle, San Francisco, Boston



MEKSİKA: Monterrey, Guadalajara ve Mexico City



KANADA: Vancouver, Toronto