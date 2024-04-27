Derbide kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürdü.



Karşılaşmanın golleri Fenerbahçe'de Batshuayi (30), İrfan Can'dan (69) geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 82'de Cenk Tosun kaydetti.



Fenerbahçe'de milli oyuncu İsmail Yüksek 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.



Beşiktaş 25. dakikada Al-Musrati'nin kırmızı kartı sonrası mücadeleyi 10 kişi sürdürdü.

HAKEMLER



Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetti. Yardımcı hakem olarak ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan görev yaptı.



Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel VAR hakemi olarak görev yaptı.



Boekel'in yardımcılıklarını Arda Kardeşler, Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa İlker Coşkun üstlendi.

BEŞİKTAŞ'TA 5, FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında kadroda yer almadı. Kart cezalısı Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl, derbinin 21 kişilik kadrosuna alınmadı.



Bu rada 2079 Beşiktaş taraftarı, derbiyi kendileri için ayrılan tribünde takip etti.

Fenerbahçe'de ise Beşiktaş derbisinde dört oyuncusundan yararlanamıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos karşısında ilk yarıda sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, devam eden sakatlığı sebebiyle takımını derbide yalnız bıraktı.



Oosterwolde'nin yanı sıra Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci de teknik ekibin kararıyla maç kadrosunda yer almadı.

