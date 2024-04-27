Derbide kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürdü.
Karşılaşmanın golleri Fenerbahçe'de Batshuayi (30), İrfan Can'dan (69) geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 82'de Cenk Tosun kaydetti.
Fenerbahçe'de milli oyuncu İsmail Yüksek 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Beşiktaş 25. dakikada Al-Musrati'nin kırmızı kartı sonrası mücadeleyi 10 kişi sürdürdü.
HAKEMLER
Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetti. Yardımcı hakem olarak ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan görev yaptı.
Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel VAR hakemi olarak görev yaptı.
Boekel'in yardımcılıklarını Arda Kardeşler, Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa İlker Coşkun üstlendi.
BEŞİKTAŞ'TA 5, FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında kadroda yer almadı. Kart cezalısı Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl, derbinin 21 kişilik kadrosuna alınmadı.
Bu rada 2079 Beşiktaş taraftarı, derbiyi kendileri için ayrılan tribünde takip etti.
Fenerbahçe'de ise Beşiktaş derbisinde dört oyuncusundan yararlanamıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos karşısında ilk yarıda sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, devam eden sakatlığı sebebiyle takımını derbide yalnız bıraktı.
Oosterwolde'nin yanı sıra Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci de teknik ekibin kararıyla maç kadrosunda yer almadı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
16' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sakatlandı, yerine Krunic oyuna girdi
Becao yerine ise Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu
21' Sebastian Szymanski karşı karşıya pozisyonda Mert Günok'u geçemedi
25' Beşiktaş'ta Al-Musrati, Fred'e yaptığı müdahale sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü
30' Fenerbahçe Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti
45+5' İlk yarı sona erdi
İKİNCİ YARI
45' Derbide ikinci devre başladı
45' Beşiktaş'ta Rashica, ikinci yarının başında yerini Ghezzal'a bıraktı
56' Ghezzal sarı kart gördü
62' Beşiktaş'ta Muci kenara gelirken Chamberlain oyuna girdi
69' İrfan Can'ın golüyle Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi
77' Osayi'ye sarı kart çıktı
78' Semih Kılıçsoy'un yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu
82' Beşiktaş Cenk Tosun'un golüyle farkı 1'e indirdi
90+5 Karşılaşma sona erdi
BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldıkları ilk maçın 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.
Topraktepe, bu karşılaşmanın başlangıç kadrosunda bulunan oyunculardan Ghezzal ile Umut Meraş'ı yedeğe çekti, Jonas Svensson ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.
Topraktepe, Fenerbahçe derbisinde bu futbolcuların yerine ilk 11'de Semih Kılıçsoy, Omar Colley ve Arthur Masuaku'yu forma giydirdi.
Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
KARTAL'DAN BATSHUAYI TERCİHİ
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, EMS Yapı Sivasspor maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede forvet hattında Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya süren Kartal, kaptan Edin Dzeko'yu ise kulübede oturttu.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic-Osayi, Becao, Djiku, Ferdi-İsmail, Fred-İrfan Can, Szymanski, Tadic ve Batshuayi
Beşiktaş: Mert, Omar, Worrall, Necip, Masuaku-Al-Musrati, Gedson, Muci, Rashica, Muleka ve Semih
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