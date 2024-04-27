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Derbide kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geldi. Derbi 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlandı. Beşiktaş, 25. dakikada Al-Musrati'nin kırmızı kartı sonrası mücadeleyi 10 kişi sürdürdü. Fenerbahçe'de ise milli futbolcu İsmail Yüksek sakatlandı.

Derbide kazanan Fenerbahçe

, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de 'ı ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmanın golleri 'de Batshuayi (30), İrfan Can'dan (69) geldi. 'ın tek golünü ise 82'de Cenk Tosun kaydetti.

Fenerbahçe'de milli oyuncu İsmail Yüksek 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Beşiktaş 25. dakikada Al-Musrati'nin kırmızı kartı sonrası mücadeleyi 10 kişi sürdürdü.

HAKEMLER

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetti. Yardımcı hakem olarak ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan görev yaptı.

Hollanda Federasyonu'ndan Pol van Boekel VAR hakemi olarak görev yaptı.

Boekel'in yardımcılıklarını Arda Kardeşler, Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa İlker Coşkun üstlendi.

BEŞİKTAŞ'TA 5, FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında kadroda yer almadı. Kart cezalısı Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl, derbinin 21 kişilik kadrosuna alınmadı.

Bu rada 2079 Beşiktaş taraftarı, derbiyi kendileri için ayrılan tribünde takip etti.

Fenerbahçe'de ise Beşiktaş derbisinde dört oyuncusundan yararlanamıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos karşısında ilk yarıda sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, devam eden sakatlığı sebebiyle takımını derbide yalnız bıraktı.

Oosterwolde'nin yanı sıra Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci de teknik ekibin kararıyla maç kadrosunda yer almadı.

Derbide kazanan Fenerbahçe - 1

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

16' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sakatlandı, yerine Krunic oyuna girdi
Becao yerine ise Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu

21' Sebastian Szymanski karşı karşıya pozisyonda Mert Günok'u geçemedi

25' Beşiktaş'ta Al-Musrati, Fred'e yaptığı müdahale sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü

30' Fenerbahçe Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti

45+5' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI

45' Derbide ikinci devre başladı

45' Beşiktaş'ta Rashica, ikinci yarının başında yerini Ghezzal'a bıraktı

56' Ghezzal sarı kart gördü

62' Beşiktaş'ta Muci kenara gelirken Chamberlain oyuna girdi

69' İrfan Can'ın golüyle Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi

77' Osayi'ye sarı kart çıktı

78' Semih Kılıçsoy'un yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu

82' Beşiktaş Cenk Tosun'un golüyle farkı 1'e indirdi

90+5 Karşılaşma sona erdi

Derbide kazanan Fenerbahçe - 2

BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldıkları ilk maçın 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Topraktepe, bu karşılaşmanın başlangıç kadrosunda bulunan oyunculardan Ghezzal ile Umut Meraş'ı yedeğe çekti, Jonas Svensson ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.

Topraktepe, Fenerbahçe derbisinde bu futbolcuların yerine ilk 11'de Semih Kılıçsoy, Omar Colley ve Arthur Masuaku'yu forma giydirdi.

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

KARTAL'DAN BATSHUAYI TERCİHİ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, EMS Yapı Sivasspor maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede forvet hattında Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya süren Kartal, kaptan Edin Dzeko'yu ise kulübede oturttu.

Derbide kazanan Fenerbahçe - 3

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic-Osayi, Becao, Djiku, Ferdi-İsmail, Fred-İrfan Can, Szymanski, Tadic ve Batshuayi

Beşiktaş: Mert, Omar, Worrall, Necip, Masuaku-Al-Musrati, Gedson, Muci, Rashica, Muleka ve Semih

Derbide kazanan Fenerbahçe - 4

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