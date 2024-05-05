DÜSOF tarafından düzenlenen 32. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri sona erdi.



Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu katıldı.



Yarışların son gününde adrenalin tutkunu sporcular, büyük motor hacimli ve tam donanımlı araçlarıyla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştı.



Alanı dolduran izleyiciler, sürücülerin araçlarıyla çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesini ilgiyle izledi.



DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, yaptığı açıklamada, yarışmanın son gününde de keyifli mücadelelerin yaşandığını belirterek, "Şunu gururla söyleyebiliriz ki, Düzce'de dünya rekoru kırdık. Dünyada böyle off-road etkinliği yok kalabalık olarak. Alanda 1500'e yakın araç var. Yollar komple kapandı, alana giriş mümkün değil. Bizim için mutluluk verici organizasyon oldu." diye konuştu.



Albayrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da güzel bir organizasyon yapmak istediklerini sözlerine ekledi.