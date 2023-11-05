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45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde ve kadınlarda Kenyalı atletler kazandı

45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, kadınlarda ise Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo kazandı. Her iki atlet 30 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu.

45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde ve kadınlarda Kenyalı atletler kazandı

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan 45'inci , bu yıl 'Yüzyılın Koşusu' sloganı ile başladı.

45'inci İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı.

ÖDÜLLER

45. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 30'ar bin dolar para ödülü verilecek. Maratonda ikinci olanlar 15 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.

Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 40 bin lira, ikinciler 30 bin lira, üçüncüler de 20 bin lira ödülün sahibi olacak.

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